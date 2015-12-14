Suriye muhalefetine bombalı saldırı



Rejim muhaliflerinin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki mevzilerini hedef alan bombardımanda en az 45 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Muhalefete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırıda ölenlerin arasında on çocuk ile dört de kadın bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nin haberinde bombardımanda çok sayıda Suriyelinin de yaralandığı kaydedildi. Daha önce ölü sayısı 28 olarak açıklanmıştı.

Gözlem merkezi Şam'ın doğusunda bulunan, asilerin kontrolündeki Duma, Harasta, Sakba ve Arbin'in pazar günü hükümet kuvvetlerinin roket saldırısına tutulduğunu bildirdi.

Hava saldırılarının Suriye ya da Rus kuvvetlerince mi düzenlendiği açıklık kazanmadı.