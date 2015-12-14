T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye muhalefetine bombalı saldırı

Rejim muhaliflerinin Şam yakınlarındaki mevzilerine yapılan hava saldırısında 45 kişi öldü.

14 Aralık 2015 10:57


Rejim muhaliflerinin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki mevzilerini hedef alan bombardımanda en az 45 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Muhalefete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırıda ölenlerin arasında on çocuk ile dört de kadın bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nin haberinde bombardımanda çok sayıda Suriyelinin de yaralandığı kaydedildi. Daha önce ölü sayısı 28 olarak açıklanmıştı.

Gözlem merkezi Şam'ın doğusunda bulunan, asilerin kontrolündeki Duma, Harasta, Sakba ve Arbin'in pazar günü hükümet kuvvetlerinin roket saldırısına tutulduğunu bildirdi.

Hava saldırılarının Suriye ya da Rus kuvvetlerince mi düzenlendiği açıklık kazanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RejimSuriyeHakları Gözlem MerkeziSuriyelininDuma Harasta SakbaArbinRusDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24