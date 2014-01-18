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Dünya

Suriye muhalefeti Cenevre Konferansı'na katılma kararı aldı

Suriye'de muhalefet, barış görüşmelerinde bulunmak üzere Cenevre'ye gitme kararı aldı. Konferansta Esad rejimini ise Velid Muallim temsil edecek

18 Ocak 2014 23:14

Suriye'nin ana muhalefet grubu Suriye Ulusal Koalisyonu 21 Ocak'ta yapılacak Cenevre 2 konferansına katılacağını açıkladı.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, Suriyeli muhalifler, 22 Ocak'taki Cenevre Konferansı'na katılmaya karar verdi. Konferansta Suriye'deki taraflar arasında diyalogun başlaması ve bu yolla krize çözüm bulunması hedefleniyor.

İsviçre’deki barış görüşmelerine katılma kararı, İstanbul 'da yapılan toplantıda alındı. Yapılan oylamada 73 üyeden 58'i evet; 14'ü ise hayır oyu verdi. 2 temsilci de çekimser kaldı.

Konferansta Suriye'de savaşı sona erdirmek için bir geçiş hükümeti kurulması sürecinin başlatılması hedefleniyor. Suriyeli muhalifler konferansa katılmak için geçiş hükümetinde Suriye lideri Beşşar Esad'ın yer almamasını şart koşuyordu. 22 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak toplantıda Esad yönetimini Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in temsil etmesi bekleniyor.

ABD ve Rusya’nın öncülük ettiği konferansa BM'nin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Arap Birliği, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Cezayir, Brezilya, Kanada, Danimarka, Mısır, Almanya, Hindistan, Endonezya, Irak, İtalya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Norveç, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri katılacak. İran ise ABD'nin karşı olması nedeniyle konferansa katılamayacak.

Geçen hafta Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, kimsenin görüşmeler nedeniyle beklentiye girmemesi gerektiğini söylemiş ve "Çözüm başladı ve Suriye devletinin askeri zaferine kadar devam edecek" demişti.

Bununla birlikte, Suriye hükümeti dün muhaliflerle tutsak değişimine hazır olduğunu açıklamış ve ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te ateşkes ilan edilmesi için Rusya'ya bir plan sunmuştu.

 

John Kerry'den çağrı

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Suriyeli muhaliflere konferansa katılmaları için dün bir çağrıda bulunmuştu.

Rusya ve ABD'nin yoğun çabalarıyla düzenlenecek olan konferansta Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve krize siyasi çözüm bulunması amaçlanıyor.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan isyan iç savaşa dönüştü ve bu savaşta 100.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle, 2 milyon kişi ülkeyi terk etti, 6,5 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

 

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