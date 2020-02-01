Reuters: Suriye Milli Ordusu, Halep'in Şam kontrolündeki bölgelerine saldırdı

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Suriye Milli Ordusu'nun Şam kontrolündeki Halep kentinin kuzeydoğusuna saldırı düzenlediği belirtildi. Muhalif grup bu vesileyle İdlib'deki topraklarını geri almak için operasyonlar düzenleyen Suriye hükûmetine karşı yeni bir cephe açmış oldu.

Reuters'ın milis ve savaş gözlemevi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suriye Milli Ordusu'nun saldırısı Türkiye ve muhalif grupların kontrolündeki El Bab'ın yakınlarındaki bölgeye yoğunlaştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Ankara'ya sadık güçler tarafından amansız bir saldırı gerçekleştirildi" derken, milis kaynaklar muhaliflerin üç köyü "geri aldıklarını" söyledi.

Suriye ordusu ve Rusya hava kuvvetleri düzenledikleri operasyonlarla İdlib'de bazı topraklardan muhalif güçleri çıkardı. Suriye ordusu ve Rusya'nın saldırılarında sivil can kayıpları olduğu belirtilmişti.