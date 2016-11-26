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BBC Türkçe

Suriye: Mevcut gerilimin sorumlusu Türkiye'nin politikaları

Suriye yönetimi, El Bab yakınlarında üç Türk askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı: 'Türkler şikayeti kendilerine yapsınlar.'

26 Kasım 2016 23:50

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Suriye konusunda uyguladığı politikaları eleştirerek, yaşanan gerilimden bu siyasetin sorumlu olduğunu belirtti.

Associated Press'in bildirdiğine göre, Lübnan'dan yayın yapan el Mayadin televizyonuna konuşan Mekdad, "Türkiye ile Suriye arasında tansiyonun yüksek olmasından Türkiye'nin uyguladığı politikalar sorumludur" dedi.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde bulunan Türk birliklerine yönelik Perşembe günü düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetmiş, 10 asker de yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırının Suriye rejimine ait savaş uçaklarıyla düzenlendiğini öne sürerken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün düzenlediğini iddia etmişti.

Bakan yardımcısı ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye yabancı savaşçı göndererek ve bu kişilere silah vererek "Suriye ve Suriyelileri yok etmek" istediğini de öne sürdü.

Mekdad, saldırının Suriye ordusuna ait savaş uçaklarıyla yapıldığı suçlamasını ise ne kabul etti ne de reddetti.

Suriyeli yetkili, "Eğer Türkler, şikayet edeceklerse kendilerine etsinler. Bu olay, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprakları içerisinde meydana geldi" diye konuştu.

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