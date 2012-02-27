Suriye Merkez Bankası'nın ve 7 bankanın Avrupa'daki hesapları donduruldu

T24 - Brüksel’de bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Suriye’ye yönelik yeni yaptırım kararları aldı. Suriye Merkez Bankası'nın yanı sıra 7 bakanın daha Avrupa'daki banka hesapları donduruldu.

Avrupa Birliği, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları bir kez daha sertleştirme kararı aldı. Buna göre Suriye uçuş şirketlerine ait kargo uçaklarının AB’ye uçuşları yasaklandı. Suriye Merkez Bankası’nın AB içerisindeki bütün banka hesapları donduruldu ve banka ile tüm finansal işlemlere son verildi. Ayrıca Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kabinesindeki 7 bakana daha AB’ye seyahat yasağı getirildi ve Avrupa’daki banka hesapları bloke edildi.

Bu bakanlar arasında ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilen Suriye Sağlık Bakanı da bulunuyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn “Suriye hastanelerinde çocukların öldürülmesi ve kadınlara tecavüz edilmesi, kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

Ayrıca Suriye ile altın, mücevher ve değerli maden ticaretine de yasak getirildi. Yeni yaptırımların 28 Şubat Salı gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptırımların amacının Beşar Esad üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu söyledi. AB politikacıları, aralarında petrol ambargosu da olmak üzere Beşar Esad rejimine yönelik daha önce de birçok yaptırım kararı almıştı.



Referanduma tepkiler



AB Dışişleri Bakanları toplantısında pazar günü Suriye’de yapılan referandum da ağır bir biçimde eleştirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé, oylamayı “korkunç bir maskaralık” olarak niteleyip “Humus ve diğer şehirler üzerinde bombardıman devam ederken referandum yapılması tam bir onursuzluktur” diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da “Seçim büroları açıp diğer yandan da sivilleri ateşe tutmanın, tüm dünyada bir inandırıcılığı yoktur” dedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus Haber Ajansı Interfax'a verdiği demecinde Esad rejiminin anayasal reformlarını överek, referandumu "demokratikleşme yolunda bir adım" olarak değerlendirdi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında Sırbistan’a resmî adaylık statüsünü de görüştü. Ancak bakanların konuya ilişkin kararını 28 Şubat salı günü vermesi bekleniyor.