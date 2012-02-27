T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye Merkez Bankası'nın ve 7 bankanın Avrupa'daki hesapları donduruldu

Suriye Merkez Bankası'nın yanı sıra 7 bakanın daha Avrupa'daki banka hesapları donduruldu.

27 Şubat 2012 19:54

 

T24 - Brüksel’de bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Suriye’ye yönelik yeni yaptırım kararları aldı. Suriye Merkez Bankası'nın yanı sıra 7 bakanın daha Avrupa'daki banka hesapları donduruldu.

Avrupa Birliği, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları bir kez daha sertleştirme kararı aldı. Buna göre Suriye uçuş şirketlerine ait kargo uçaklarının AB’ye uçuşları yasaklandı. Suriye Merkez Bankası’nın AB içerisindeki bütün banka hesapları donduruldu ve banka ile tüm finansal işlemlere son verildi. Ayrıca Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kabinesindeki 7 bakana daha AB’ye seyahat yasağı getirildi ve Avrupa’daki banka hesapları bloke edildi.

Bu bakanlar arasında ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilen Suriye Sağlık Bakanı da bulunuyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn “Suriye hastanelerinde çocukların öldürülmesi ve kadınlara tecavüz edilmesi, kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

Ayrıca Suriye ile altın, mücevher ve değerli maden ticaretine de yasak getirildi. Yeni yaptırımların 28 Şubat Salı gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptırımların amacının Beşar Esad üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu söyledi. AB politikacıları, aralarında petrol ambargosu da olmak üzere Beşar Esad rejimine yönelik daha önce de birçok yaptırım kararı almıştı.


Referanduma tepkiler


AB Dışişleri Bakanları toplantısında pazar günü Suriye’de yapılan referandum da ağır bir biçimde eleştirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé, oylamayı “korkunç bir maskaralık” olarak niteleyip “Humus ve diğer şehirler üzerinde bombardıman devam ederken referandum yapılması tam bir onursuzluktur” diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da “Seçim büroları açıp diğer yandan da sivilleri ateşe tutmanın, tüm dünyada bir inandırıcılığı yoktur” dedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus Haber Ajansı Interfax'a verdiği demecinde Esad rejiminin anayasal reformlarını överek, referandumu "demokratikleşme yolunda bir adım" olarak değerlendirdi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında Sırbistan’a resmî adaylık statüsünü de görüştü. Ancak bakanların konuya ilişkin kararını 28 Şubat salı günü vermesi bekleniyor.

 

ETİKETLER

Suriye Merkez Bankası

İlgili Haberler

Suriye'de yeni anayasa yüzde 89'la kabul edildi, üç ay sonra seçim var

Suriye'de yeni anayasa, 1963'den beri süren Baas Partisi'nin egemenliğine son veriyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24