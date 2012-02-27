Suriye'de yeni anayasa yüzde 89'la kabul edildi, üç ay sonra seçim var

T24 - Suriye'de dün yapılan referandumda yeni anayasa yüzde 89.4'le kabul edildi. Suriye'de üç ay içinde çok partili seçimlere gidilmesini öngören yeni anayasayı muhalifler boykot ediyordu.

Suriye devlet televizyonu referanduma katılım oranının yüzde 57.4 oranında olduğunu da belirtti.

Suriye'de 42 yıllık Esad yönetiminin sona ermesini isteyen muhalifler, referandumu boykot ederek, Beşşar Esad'ın istifasını istiyor. Dün bir yandan referandum yapılırken diğer taraftan şiddet olayları da devam etmişti. Muhalifler dünkü olaylarda 31 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü de, Şam yönetimiyle Humus'taki yaralıların tahliye edilmesi için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını duyurmuştu.

Annan ve Salihli ile görüşütü

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi olarak atadığı BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan İsviçre'nin Cenevre kentinde İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile ayrı ayrı görüştü.

Annan, Suriye özel temsilcisi olarak atandıktan sonra, bu ülkede şiddetin sona erdirilmesi ve insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için tüm tarafların birlikte çalışması gerektiğini açıklamıştı.