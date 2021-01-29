Suriye medyası: Kaddafi'nin gelini, sığındığı ülkede cipini polis ve yayaların üzerine sürdü

T24 Dış Haberler

Eski Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin gelini Aline Skaf'ın sığındığı Suriye'de cipini polis ve yayaların üzerine sürdüğü iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Skaf, aracını başkent Şam'da kalabalığa sürdüğü gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

Eski modelin polis tarafından çevrildikten sonra bağırmaya başlayıp cipini hareket ettirdiği ifade edildi. Haberlere göre Skaf, üç polis memuru ve 2 yaya çarptıktan sonra yetkililer tarafından durduruldu. Skaf'ın aracı durduktan sonra ona eşlik eden araçtan dışarıya ateş açtığı bildirildi.

İddiaya göre Skaf gözaltına alınırken bir kişi gelip, "O benimle birlikte. Gitmesine izin verin" dedi. Skaf'ın olay yerinden bu kişiyle uzaklaştığı belirtildi.

Kaddafi'nin 5. çocuğu Hannibal ile evli olan Skaf, 2011 yılında Kaddafi rejimi devrildikten sonra eşiyle birlikte Suriye'ye sığınmıştı.