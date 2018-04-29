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BBC Türkçe

Suriye medyası: Doğu Guta'da kalan son muhalif grup da teslim oluyor

Suriye devlet medyası ve gazeteleri, Doğu Guta'da kalan son muhalif grup Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) teslim olma yönünde Suriye ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. Bu iddianın doğrulanması takdirinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam'ın yak

29 Nisan 2018 20:30

Suriye devlet medyası ve gazeteleri, Doğu Guta'da kalan son muhalif grup Ceyş-ül İslam'ın (İslam Ordusu) teslim olma yönünde Suriye ile anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Rus ordusu da aracı oldukları görüşmelerde Ceyş-ül İslam'un Doğu Guta'da bulunan Duma'dan ayrılması yönünde Suriye devleti ile ön anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

Suriye devlet ajansı SANA, Ceyş-ül İslam'ın Halep'in kuzeyine doğru gideceğini iddia ederken muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise El Bab'a doğru hareket edeceklerini ifade etti.

Bu iddianın doğrulanması takdirinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam'ın yakınındaki son muhalif kaleyi de ele geçirerek büyük bir başarı elde etmiş olacak.

Devlet televizyonu aynı zamanda örgütün silahlarını da teslim edeceğini öne sürdü.

Hizbullah'a yakın bir medya organı da anlaşmanın Pazar günü gerçekleştirildiğini aktardı. Muhalif grup çekildikten sonra bölgede Suriye hükümetinin onayıyla yerel bir konseyin kurulacağı belirtildi.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin kontrolünden sorumlu olan Türkiye, İran ve Rusya'nın ise muhaliflerin elinde tuttuğu savaş tutsaklarının teslim edilmesine aracı olacğaı öne sürüldü.

Ceyş-ül İslam ise konu ile ilgili olarak haber ajanslarına bir yorumda bulunmadı.

Reuters'a konuşan örgütün bir siyasi yetkilisi, iddiaları reddederek bu haberlerle 'psikolojik savaş' yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Suriye rejimi halihazırda altı hafta süren yoğun bombardımanın ardından Doğu Guta'nın yüzde 95'ini eline geçirmiş bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bombardıman sırasında 1.600 sivilin hayatını kaybettiğini ifade ediyor.

Varılan anlaşmalarla ise Doğu Guta'dan son haftalarda 46 bin militan ve sivilin tahliye edildiğini düşünülüyor.

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