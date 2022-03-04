Suriye krizi Washington'da masaya yatırıldı

Arap Birliği, Avrupa Birliği, Mısır, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, İngiltere ve ABD heyetleri, Washington'da Suriye krizini görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, heyetin ortak açıklamasını yazılı yayınladı.

Yapılan ortak açıklamada, "Suriye krizine, tüm Suriyelilerin haklarını ve onurunu koruyacak olan BMGK 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm arayışına bağlı kalmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

15 Mart 2011'deki barışçıl Suriye ayaklanmasının 11'inci yıl dönümü yaklaşırken Suriye halkının "kabul edilemez acılarına" dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke çapında ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunmaya ve BMGK'nin 2585 nolu kararı ile uyumlu ilk yardım ve kurtarma projelerinin yanı sıra sınır ötesi insani yardım dağıtımına yeniden izin verilmesi de dahil olmak üzere tüm yöntemlerle hayat kurtaran insani yardıma engelsiz erişimin önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ve terörün her türlüsüne karşı mücadeleye olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz."

BM Özel Elçisi Geir Pedersen'in çalışmalarına destek verilmesi ve Suriye'de siyasi çözümün bulunması için gerekli çabaların gösterilmesine vurgu yapılan açıklamada, bu ay yapılacak Suriye Anayasa Komisyonu toplantısının yedinci turundan somut sonuçlar alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kimyasal silah kullanımı da dahil olmak üzere Suriye'de işlenen ciddi suçlar başta olmak üzere hesap verebilirlik için baskı yapmaya ve keyfi olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması ve kayıpların tam hesaplanması için baskı yapılmaya devam edileceğinin altı çizildi.

Suriye'de işlenen suçların kovuşturulmasına yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada "Suriyeliler gönüllü olarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin standartlarına uygun olarak güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönene kadar Suriyeli mültecilere ve ev sahibi ülkelere desteğin devam etmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.