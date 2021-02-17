Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı Soçi'de devam ediyor

Suriye krizine siyasi çözüm için kurulan Astana formatının garantörü Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, Şam ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 15. Garantörler Toplantısı sürüyor.

Toplantıda dün gece geç saatlere kadar Anayasa Komitesi çalışmaları ve İdlib'deki ateşkes konusu ele alındı. Bu sabah muhalefet temsilcilerinin Rus heyetiyle yaptığı görüşmeyle başlayan toplantılar, garantör ülkelerin heyetleri arasındaki temas trafiğiyle devam edecek. Garantör ülkelerin heyetlerinin üçlü toplantısının ardından ana oturuma geçilecek. Sonuç bildirisinin okunduktan sonra heyetler, basın açıklaması yapacak