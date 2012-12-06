'Suriye kimyasal silah kullanırsa, ABD operasyon düzenleyecek'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'da yayımlanan bir makalede "İsrailli kaynaklara göre ABD, Suriye'nin Türkiye, İsrail ya da Ürdün'e karşı kimyasal silah kullanması durumunda bir askeri operasyon planı üzerinde çalışıyor. Olayların bu noktaya gelmemesini ummaktan başka çare yok" denildi.

Avrupa basınında Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanacağı iddiaları, NATO’nun Türkiye’ye Patriot gönderme kararı ve İsrail’in yeni konutlar inşa etme planı yorumlara konu oldu.

İngiltere'nin The Times gazetesi Suriye yönetiminin isyancılara ya da komşularına karşı kimyasal silah kullanması olasılığına ilişkin şu yoruma yer verdi:

“Suriye'de yaşananlar ülkeyi dünyanın en tehlikeli bölgesi haline getirdi. NATO'nun Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirmek istediği hava savunma sistemine dair kararı bu sorunun büyüyebileceğine işaret ediyor. İsrailli kaynaklara göre ABD, Suriye'nin Türkiye, İsrail ya da Ürdün'e karşı kimyasal silah kullanması durumunda bir askeri operasyon planı üzerinde çalışıyor. Olayların bu noktaya gelmemesini ummaktan başka çare yok. Tabiî Şam yönetiminin hardal gazı kullanma olasılığına karşı ABD ile müttefiklerinin insani bir trajediyi önlemek için harekete geçmesini de ummalıyız.”

Fransız gazetesi Le Républicain Lorrain de aynı konuya değindi:

“Suriye rejimi için durum kritik bir hal aldı. İsyancıların çok sayıda hava - kara füzesini ele geçirmesi güç dengelerini değiştirdi. Beşar Esad ne zaman kimyasal silah kullanmaya başlayacak? Daha da önemlisi hangi noktadan itibaren soyunun tehdit altında olduğunu kabul edecek? Kırmızı çizgiyi kestirmek güç. Batılı ülkeler askeri müdahaleden kaçınıyor. Şimdilik kademeli olarak caydırma stratejisi izlemeye ve Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi yerleştirmeye karar verdiler.”

Lüksemburg'da yayımlanan Luxemburger Wort gazetesi Filistin'in BM'de statüsünün yükseltilmesinin ardından İsrail'in işgal altındaki bölgelerde 3 bin yeni konutun inşa edilmesine izin vermesini ve Filistinlilerin vergilere el koyma kararını eleştirdi:

"Filistin'in BM'de gözlemci devlet olarak tanınmasına İsrail Başbakanı Netanyahu adeta tehdit eder gibi siyasi yaptırımlarla tepki verdi: Filistin yönetiminin hakkı olan vergi gelirlerini dondurdu ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerlerini genişleteceği kararını açıkladı. 2013'te yapılacak meclis seçimleri açısından bakıldığında Netanyahu'nun açıklamalarının iç siyasete yönelik olduğu ve dışa kapalı bir siyaseti körüklemeye çalıştığı söylenebilir. Ancak milliyetçi muhafazakâr hükümet muhtemelen bu kez sınırlarını aştı. Filistin lideri Mahmud Abbas ise BM atağıyla yine önemli aktör konumuna geldi. Bu durumda geriye Netanyahu ile Abbas'ın görüşmelere yeniden başlamasını beklemek kalıyor."

İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutumuyla Batı'nın sabrını ölçtüğünü yazdı:

“İsrailliler geçtiğimiz ay radikal İslamcı Hamas'tan görüşebileceği bir muhatap bulamadı. Çünkü Hamas yetkilileri ya Şam'da ya da Tahran'daydı. Ancak durum değişti. En başta Hamas, Suriye'nin desteğini kaybetti. Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar da İran yanlısı Hamas'ın gücünü zayıflattı. Şimdi Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e yakın olanlar öne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki; İsrail Gazze Şeridi'nde zaferini kutlarken önemli bir nokta koydu. Şimdi Hamas ile pazarlık yapmak istenirse Mısır'ın kodunu çevirmesi yeterli.”

Deutsche Welle