T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Suriye kimyasal silah kullanırsa, ABD operasyon düzenleyecek'

Avrupa basınında Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanacağı iddiaları, NATO’nun Türkiye’ye Patriot gönderme kararı yorumlara konu oldu

06 Aralık 2012 10:40

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'da yayımlanan bir makalede "İsrailli kaynaklara göre ABD, Suriye'nin Türkiye, İsrail ya da Ürdün'e karşı kimyasal silah kullanması durumunda bir askeri operasyon planı üzerinde çalışıyor. Olayların bu noktaya gelmemesini ummaktan başka çare yok" denildi.

Avrupa basınında Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanacağı iddiaları, NATO’nun Türkiye’ye Patriot gönderme kararı ve İsrail’in yeni konutlar inşa etme planı yorumlara konu oldu.

İngiltere'nin The Times gazetesi Suriye yönetiminin isyancılara ya da komşularına karşı kimyasal silah kullanması olasılığına ilişkin şu yoruma yer verdi:

“Suriye'de yaşananlar ülkeyi dünyanın en tehlikeli bölgesi haline getirdi. NATO'nun Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirmek istediği hava savunma sistemine dair kararı bu sorunun büyüyebileceğine işaret ediyor. İsrailli kaynaklara göre ABD, Suriye'nin Türkiye, İsrail ya da Ürdün'e karşı kimyasal silah kullanması durumunda bir askeri operasyon planı üzerinde çalışıyor. Olayların bu noktaya gelmemesini ummaktan başka çare yok. Tabiî Şam yönetiminin hardal gazı kullanma olasılığına karşı ABD ile müttefiklerinin insani bir trajediyi önlemek için harekete geçmesini de ummalıyız.”

Fransız gazetesi Le Républicain Lorrain de aynı konuya değindi:

“Suriye rejimi için durum kritik bir hal aldı. İsyancıların çok sayıda hava - kara füzesini ele geçirmesi güç dengelerini değiştirdi. Beşar Esad ne zaman kimyasal silah kullanmaya başlayacak? Daha da önemlisi hangi noktadan itibaren soyunun tehdit altında olduğunu kabul edecek? Kırmızı çizgiyi kestirmek güç. Batılı ülkeler askeri müdahaleden kaçınıyor. Şimdilik kademeli olarak caydırma stratejisi izlemeye ve Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi yerleştirmeye karar verdiler.”

Lüksemburg'da yayımlanan Luxemburger Wort gazetesi Filistin'in BM'de statüsünün yükseltilmesinin ardından İsrail'in işgal altındaki bölgelerde 3 bin yeni konutun inşa edilmesine izin vermesini ve Filistinlilerin vergilere el koyma kararını eleştirdi:

"Filistin'in BM'de gözlemci devlet olarak tanınmasına İsrail Başbakanı Netanyahu adeta tehdit eder gibi siyasi yaptırımlarla tepki verdi: Filistin yönetiminin hakkı olan vergi gelirlerini dondurdu ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerlerini genişleteceği kararını açıkladı. 2013'te yapılacak meclis seçimleri açısından bakıldığında Netanyahu'nun açıklamalarının iç siyasete yönelik olduğu ve dışa kapalı bir siyaseti körüklemeye çalıştığı söylenebilir. Ancak milliyetçi muhafazakâr hükümet muhtemelen bu kez sınırlarını aştı. Filistin lideri Mahmud Abbas ise BM atağıyla yine önemli aktör konumuna geldi. Bu durumda geriye Netanyahu ile Abbas'ın görüşmelere yeniden başlamasını beklemek kalıyor."

İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutumuyla Batı'nın sabrını ölçtüğünü yazdı:

“İsrailliler geçtiğimiz ay radikal İslamcı Hamas'tan görüşebileceği bir muhatap bulamadı. Çünkü Hamas yetkilileri ya Şam'da ya da Tahran'daydı. Ancak durum değişti. En başta Hamas, Suriye'nin desteğini kaybetti. Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar da İran yanlısı Hamas'ın gücünü zayıflattı. Şimdi Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e yakın olanlar öne çıkıyor. Bu da demek oluyor ki; İsrail Gazze Şeridi'nde zaferini kutlarken önemli bir nokta koydu. Şimdi Hamas ile pazarlık yapmak istenirse Mısır'ın kodunu çevirmesi yeterli.”

 

 

Deutsche Welle

ETİKETLER

abdsuriyetürkiyeisrailürdünkimyasal silahpatriot

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24