Suriye: İsrail'in amacı Suriye'deki krizi uzatmak ve işbirlikçilerini desteklemek

Suriye (DHA) - Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Suriye Dışişleri Bakanlığı\'nın İsrail\'in Suriye\'ye yönelik saldırılarına dair BM\'ye, İsrail tarafından yapılan ihlallere dair iki mektup gönderildiğini duyurduğunu yazdı. Ajans, yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının Suriye\'deki krizi uzatma ve işbirlikçilerine destek amaçlı olduğunun altınını çizildiğini yazdı.

RUSYA: İSRAİL, SURİYE\'NİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile İsrail’in Şam\'a yönelik hava saldırısının Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, \"İsrail, 1701 sayılı karar dâhil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin kararlarını ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. İsrail\'in Suriye\'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz.\" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 savaş uçağının, Lübnan hava sahası üzerinden Şam civarına saldırılar gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, \"İsrail uçaklarının, Şam ve Beyrut’ta bulunan havalimanlarına giden sivil uçakları bir kez daha kalkan olarak kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini vurgulamak gerekir.\" denildi.

HAARETZ: İSRAİL, İRAN\'IN SURİYE\'DEKİ LOJİSTİK MERKEZİNİ VURDU

İsrail\'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise İsrailli güvenlik yetkilisini kaynak göstererek, İsrail\'in dün gece Suriye\'de bulunan İran hedeflerine hava operasyonu yaptığını duyurdu. Gazete, yetkilinin vurulan hedeflerin depo ve lojistik merkezler olduğunu ve bunların Hizbullah üyelerine silah taşıdıklarını söylediklerini yazdı. Haberde, İsrail\'in Şam yakınlarında İsrail savaş uçaklarını hedef alan bir uçaksavarı da etkisiz hale getirdiğini yazdı.