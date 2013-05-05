Suriye, İsrail'e savaş ilan etti!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El-Mikdad, İsrail’in ülkedeki bir askeri araştırma tesisine yönelik bugün düzenlediği saldırının, bu ülke tarafından Suriye’ye karşı yapılmış bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

İsrail’in, Suriye’ye düzenlediği iddia edilen ikinci hava saldırısının ardından CNN televizyonuna konuşan El-Mikdad, "Bu saldırı, teröristlerle İsrail arasındaki ittifakı temsil ediyor" dedi.

Faysal El-Mikdad, İsrail’e karşı, kendilerinin belirlediği bir zamanda ve yöntemle misillemede bulunacaklarını kaydetti.



İran: Gerekirse yardıma hazırız



İsrail’in Suriye'ye yaptığı hava saldırısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğgeneral Purdestan, "Suriye’nin kendini savunacak güçlü bir ordusu var ve diğer ülkelerin yardımına ihtiyacı yoktur. Fakat biz dost ve Müslüman bir ülke olarak Suriye’nin yanındayız ve eğitim için bir gereksinim duyarlarsa yardıma hazırız" açıklamasında bulundu.

İsrail saldırısına bir tepki de İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi’den geldi. Vahidi, “İsrail’in Suriye’ye yaptığı saldırı, Suriye’deki paralı teröristlerin ve onları destekleyenlerin Siyonist İsrail rejimi ile olan ilişkisini deşifre etmiş oldu" dedi.

İsrail’in ABD’den aldığı yeşil ışıkla Suriye’ye saldırıda bulunduğunu kaydeden İranlı bakan, İsrail’in bu tip eylemlerinin tüm bölge güvenliğini tehlikeye sokabileceğini söyledi.



Irak: Suriye'nin karşılık vermesi gerekir



Iraklı Şii liderlerden Mukteda es-Sadr, Suriye’nin İsrail’e karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Sadr Hareketi Basın Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Şii lider Sadr’ın, İsrail’in düzenlediği son saldırıyla ilgili bir soruya, "Suriye’nin itibarının korunması lazım. Bu nedenle Suriye hükümetinin İsrail’in saldırılarına karşılık vermesi gerekir. Kimsenin buna mani olmaya hakkı yok" cevabını verdiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur’un, ülkesinin BM Daimi Temsilcisi Nevaf Selam’dan, İsrail’in Lübnan egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet başvurusunda bulunmasını istediği kaydedildi.

Lübnan yönetimi, İsrail uçaklarının sık sık Lübnan hava sahasını ihlal ederek, sınırdaki köy ve kasabalar üzerinde alçak uçuş yaptığını ileri sürüyor.

İsrail ordusu, "devam eden durum değerlendirmesi" çerçevesinde ülkenin kuzeyine "Demir Kubbe" füzesavar sistemi yerleştirdiğini açıkladı.

İsrail bu sabah Suriye’ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırının Hizbullah’a teslim edilmesi amaçlanan silahların bulunduğu askeri araştırma merkezini hedef aldığı ileri sürülmüştü.