'İsrail Şam'ı vurdu'

Suriye, İsrail'i başkent Şam'a füze saldırısı düzenlemekle suçladı.



Suriye yönetimi, gece düzenlenen saldırıda Camriye'deki askeri araştırma merkezinin hedef alındığını duyurdu. Bu merkez, İsrail'in ocak ayında da yine Suriye'ye düzenlediği saldırıda hedef alınmıştı.

Can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Arap medyasında, bölgede meydana gelen 3 şiddetli patlama sonrası ölü ve yaralılar olduğu iddia ediliyor.

Suriyeli muhalifler, İsrail'in füze saldırısında seçkin cumhuriyet muhafızlarına bağlı iki taburun da vurulduğunu öne sürüyor. İsrail'dense herhangi bir açıklama gelmedi.

Batılı istihbarat kaynaklarına göre, İsrail, Hizbullah'a gönderilen İran füzelerini vurdu. Cuma günü de İsrail uçakları Suriye topraklarına hava saldırısı düzenlemiş, İsrailli yetkililer Hizbullah'a gönderilmek istenen gelişmiş füze sistemlerinin hedef alındığını açıklamıştı.