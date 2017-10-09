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Yaşam

'Suriye işi mutluluk hapı' operasyonu; 20 kişi gözaltına alındı

Onbinlerce sahte hap ele geçirildi

09 Ekim 2017 12:22

“Suriye işi mutluluk hapları” haberleri üzerine polis, önceki gün İstanbul Tahtakale’deki sahte hap depolarını bastı. On binlerce sahte hap ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı. Satıcıların, bazı hapları dikkat çekmemesi için faturalı ürünlerin arasına yerleştirdiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, basınınn gündeme getirdiği ‘sahte cinsel uyarıcı hap’ların ardından önceki gün Fatih İlçesi Eminönü semtindeki Tahtakale’ye ‘sahte ve kaçak hap operasyonu’ düzenledi. Tespit edilen 10 depoya 50’yi aşkın polis eşzamanlı baskın gerçekleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre; merdivenaltı üretilen ya da yurtdışından kaçak getirilen on binlerce cinsel uyarıcı ve zayıflama hapı ele geçirildi. Cep telefonu ve sağlıklı yaşam ürünleri satılan dükkânların içinde arama yapan polis ekipleri, özel bölmelere gizlenmiş haplara da ulaştı. Çekmecelerin altlarına ek kilitle zula yapan satıcıların, bazı hapları da dikkat çekmemesi için faturalı ürünlerin arasına yerleştirdiği görüldü.

Kaçakçılıktan işlem

Telefon malzemesi satan bir dükkânda arama yapan polislerse zemine yerleştirilmiş zulayı ortaya çıkardı. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre polisler, özenle zulaya yerleştirilen kutuların içinde de çok sayıda sahte hap buldu. Cinsel uyarıcı ve zayıflatıcı olduğu öne sürülen haplar, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Hapların başta Çin olmak üzere çeşitli ülkelerden getirildiği, Türkiye’de de merdivenaltı üretildiğinin belirlendiği kaydedildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca haklarında işlem yapılan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.

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