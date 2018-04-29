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BBC Türkçe

Suriye insansız hava aracı ABD öncülüğündeki koalisyonu vurdu

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, kendilerine ateş açan Suriye ordusuna ait ve silahlı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, koalisyon güçlerine ateş açan Suriye ordusuna ait silahlı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Silahlı İHA'nın Suriye'nin düneydoğusundaki Ürdün ve Irak sınırları yakınında bulunan çatışmasızlık alanı yakınlarında uçtuğu belirtildi.

ABD ordusundan bir sözcü, Suriye hükümeti yanlısı güçlerin ilk defa ABD liderliğindeki koalisyon güçlerini vurduğunu söyledi.

Sözcü Albay Ryan Dillon, Suriye'ye ait İHA uyarı atışı yapmış olsa bile "bu düşmanca niyeti gösteren, düşmanca bir eylemdi ve İHA'nın üstünde mühimmat olması nedeniyle güçlerimiz için bir tehdit oluşturdu" dedi.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, geçen ay da Tanf kentinde bulunan askeri üssün yakınlarında Suriye hükümeti güçlerine ait bir konvoyu vurmuştu.

Suriye ve İran destekli güçlerin, Batılı özel kuvvet birimleri ile isyancıların konuşlandığı askeri üsse ilerledikleri bildirildi.

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