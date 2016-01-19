Suriye İnsan Hakları Örgütü'ne göre, PYD etnik temizlik yaptı!

Suriye İnsan Hakları Örgütü’ne (SNHR) göre, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin, kontrolündeki bölgelerde etnik temizlikten keyfi tutuklamaya, zorla askere almaktan göç ettirmeye kadar birçok insan hakları ihlali gerçekleştirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, SNHR dün yayımladığı raporda 2012’de rejimin ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundan çekilmesiyle PYD’nin ele geçirdiği bölgelerde “Etnik temizlik amaçlı katliam” yaptığı belirtildi. Rapora göre, 2013 ve 2014’te Haseke iline bağlı Arap nüfusun yoğun olduğu El- Ağabeş, Tel Brak, El-Haciye ve Tel Halil’de yapılan katliamlarda 7’si kadın, 17’si çocuk 91 sivil öldürüldüğü iddia edildi.

Raporda ‘keyfi tutuklamalar’ ve ‘zorla kaybolmaların’ da yaşandığı belirtildi. Buna göre, PYD güçleri, Haseke’nin çeşitli yerlerinde en az bin 651 kişiyi keyfen tutukladı. 14 ve 16 yaşlarında bazı çocukların evlerinden alınarak, PYD’ye katılmaya zorlandıkları ve akıbetlerinin bilinmediği ifade ediliyor.Zorla askere alıyorRaporda kadınlara yönelik ihlallere de yer verilerek, mart 2011’den beri 42 kadının rastgele ateş açılarak ya da direkt olarak hedef alınarak öldürüldüğü ifade ediliyor.

Rapora göre, 2014’ün başından Ekim 2015’e kadar 34’ü çocuk yaşta 88 kadın YPG tarafından örgüt için kaçırıldı. SNHR’nin raporunda PYD güçlerinin 31 Aralık 2015’e kadar 51 çocuğu rast gele açılan ateş ya da keskin nişancı kurşunuyla katlettiği belirtiliyor. Rapora göre, 20 Kasım 2015’e kadar 111 çocuk keyfen tutuklandı, bin 876 çocuğun da YPG güçlerine zorla katılımı sağlandı. Raporda, PYD’nin Haseke vilayetinde çoğunluğu Arap yaklaşık 30 belde ve köyü yerle bir ederek, binlerce kişiyi zorla yerinden ettiği ifade ediliyor.

Türkmenlere baskı ve şiddet

SNHR raporunda geçen şubat ayında Haseke’de yaklaşık 100 Türkmen ailenin şiddet ve baskıya maruz kaldığına yer veriliyor. Türkmenler, öncelikle ülkenin farklı yerlerine göç etmek zorunda kaldıklarını ve sonrasında zor yaşam koşulları nedeniyle Türkiye’ye sığındıklarını anlatıyor. Raporda, PYD’nin hak ihlallerine ilişkin olayların video ve fotoğraflarına da yer veriliyor.