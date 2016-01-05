ABD Genelkurmay Başkanı bugün Ankara'da, masada PYD var

Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra İran-Suudi Arabistan gerginliği nedeniyle Ortadoğu’da tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford bugün Ankara’ya gelecek. Orgeneral Dunford resmi temaslarına ise çarşamba günü başlayacak. Dunford’un ziyareti sırasında, IŞİD’e yönelik taarruzlarda PYD’nin silahlı gücü YPG’nin Fırat’ın batısına geçme girişimleri de konuşulacak konular arasında yer alıyor

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Genelkurmay Karargahı’nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la bir araya gelecek olan Orgeneral Dunford’un, karargahta diğer Türk askeri yetkilileri ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’la da görüşmesi bekleniyor. Dunford’un Türkiye ziyareti sırasında İncirlik’e gitme ihtimalinin de bulunduğu ileri sürüldü.

Amerikalı komutanın temaslarında Suriye ve Irak’taki gelişmeler ile IŞİD’le mücadelenin yanı sıra İran-Suudi Arabistan gerginliği nedeniyle Ortadoğu’da oluşan kritik ortam ele alınacak. 24 Kasım’da Rusya’ya ait SU 24 tipi savaş uçağının düşürülmesinden sonra başlayan Türkiye-Rusya gerginliğinin ABD liderliğindeki koalisyon gücünün IŞİD’le mücadeleye olumsuz yansımasının da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Rusya’nın Suriye üzerinde uçacak Türk savaş uçaklarına yönelik tehditkar açıklamaları nedeniyle 24 Kasım’dan bu yana Türk savaş uçakları Suriye üzerinde IŞİD’e yönelik hava taarruzlarına katılamıyor.

Türkiye’nin başta Başika kampı olmak üzere Irak’taki askeri varlığı nedeniyle Ankara-Bağdat arasında krize neden olan gelişmeler ve Suriye’de Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği sınırdaki Azez-Cerablus hattında IŞİD’e yönelik taarruzlarda PYD’nin silahlı gücü YPG’nin Fırat’ın batısına geçme girişimleri de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Fırat üzerinde Cerablus’un güneydoğusunda yer alan stratejik açıdan kritik öneme sahip Teşrin Barajı’nın, içinde YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) IŞİD’ten geri alınmasına ABD liderliğindeki koalisyon güçleri hava taarruzlarıyla destek vermişti. Temaslarda Musul’un IŞİD’ten geri alınması için planlanan askeri harekâtın da konuşulması bekleniyor.