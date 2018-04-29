T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türk uçakları Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurdu

Gözlemevi'nin açıklamasında Türk savaş uçaklarının Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'de Racu dahil 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'deki Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurduğunu ve "en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürdü.

Gözlemevi'nin açıklamasında, Türk savaş uçaklarının '48 saat içinde düzenlediği üçüncü hava saldırısında Kafr Jina kampını vurduğu' belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de bir açıklama yaparak "Türkiye'nin Suriye ordusunun elindeki bazı hedefleri yerel saatle 05:00 ve 10:00 arasında vurduğunu" söyledi. Hedeflerin konumu ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkinse bilgi verilmedi.

duyurdu.

TSK'nın bugün yaptığı ikinci açıklamada "Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım da Afrin'in "Racu beldesinin temizlendiğini ve Afrin'in çevrelendiğini" söyledi. Yıldırım, "Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer" diye de ekledi.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait açıklamalarda harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddiaları yer almış, Türkiye ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesinden bu yana Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolü altında bulunuyor. YPG, Suriye'nin doğusunda ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesindeki en önemli müttefiklerinden biri olan SDG'nin da omurgasını oluşturuyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda operasyonun hedefi, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a (IŞİD) mensup teröristleri etkisiz hale getirmek" olarak tanımlanıyor.

BBC Türkçe; Genelkurmay Başkanlığı ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) açıklamaları, Suriye'deki silahlı muhalif örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile sosyal medyada bölgeden gönderilen mesajlardan derlediği verilerle Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayını askeri açıdan inceledi:

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43121053http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-43121053
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GözlemeviTürkZeytin Dalı HarekatıAfrin SuriyeTürk Silahlı KuvvetleriAfrin RacuSuriyeHakları GözlemeviKafr JinaSuriye Demokratik GüçleriHedeflerinTSKHamilek Ramadiye Badinli Karkin Ali BezanlıBaşbakan Binali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24