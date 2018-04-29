T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rus hava saldırısında 34 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Deyr ez Zor kenti yakınlarında çatışmalardan kaçmaya çalışan en az 34 sivilin Rus hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne sürdü. İngiltere merkezli gözlemevi, sivillerin Fırat Nehri'ni botla aşmaya çalışırken vur

29 Nisan 2018 20:30

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Deyr ez Zor kenti yakınlarında çatışmalardan kaçmaya çalışan en az 34 sivilin Rus hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İngiltere merkezli gözlemevi, sivillerin Fırat Nehri'ni botla aşmaya çalışırken vurulduklarını belirtti.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman'a göre, hayatını kaybedenlerin 9'u çocuk.

AFP'nin haberine göre Deyr ez Zor kentinin güneyindeki El Boulil kentinden Fırat Nehri'nin doğusuna geçmeye çalışan "40'tan fazla botun" vurulduğunu kaydeden Rahman, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya'nın hava desteğiyle birlikte haftalardır Deyr ez Zor'a ilerleyen Suriye ordusu ve müttefik güçleri, geçen hafta Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kuşatmasını kırmıştı.

Moskova, Eylül 2015'te müttefiki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için Suriye savaşına katılmıştı.

Suriye ordusu Cumartesi günü Deyr ez Zor kentinin güney sınırlarındaki askeri hava üssünün kuşatmasını kırdıklarını bildirmişti.

Gözlemevi, Esad'a bağlı askerlerin Pazar günü daha da ilerleme kaydederek, havaalanının batısındaki Tharda Dağı'nı ve kente bakan başka bir dağı IŞİD'den aldıklarını belirtti.

Irak'la sınır paylaşan petrol ve doğalgaz zengini bölgede ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri de IŞİD'e karşı ayrı bir operasyon başlattı.

Suriye Demokratik Güçleri, Cumartesi günü IŞİD'i Fırat Nehri'nin doğusundan çıkarmaya başladığını duyurdu.

Gözlemevi, Pazar günü itibariyle Suriye Demokratik Güçleri askerlerinin eyaletin kuzeydoğusunu ele geçirdiklerini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeHakları GözlemeviDeyrZorRusFırat NehriRami Abdel RahmanAFPEl BoulilRahmanIrakDevletiEylülSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadCumartesiEsadPazarTharda DağıIŞİDABDSuriye Demokratik GüçleriDemokratik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24