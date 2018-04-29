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Dünya
BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: IŞİD Rakka'da karşı saldırı düzenledi, en az 34 askeri öldürdü

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti örgütünün dün Rakka'nın dış mahallelerinde düzenlediği karşı saldırılarında, hükümet güçleirnden en az 34 askeri öldürdüğünü açıkladı. Gözlemevi, IŞİD'in dünkü çatışm

29 Nisan 2018 20:30

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün dün Rakka'nın dış mahallelerinde düzenlediği karşı saldırılarda 34 askeri öldürdüğünü duyurdu. Gözlemevine göre öldürülenler, Suriye askerleri ve orduya destek veren milis güçleri.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca IŞİD'in hükümet güçleriyle dün girdiği çatışmada kaybettiği toprakların büyük bölümünü geri aldığını da açıkladı.

Gözlemevine göre IŞİD, karşı saldırıda büyük ilerleme sağlayarak kontrolü altındaki bölgeleri Fırat Nehri'nin güney kıyılarına kadar genişletti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, "IŞİD rejim güçlerini, Madan'ın batısından 30 kilometre uzaklaştırmayı başardı" dedi. Madan, Rakka dışında eyalette IŞİD'in elindeki son kent.

IŞİD militanları Rakka'nın batısında Suriye ordusu ile savaşıyor.

Suriye ordusu, Rakka'yı ele geçirerek bu kent üzerinden rejim güçlerinin ve sivillerin 2015'ten beri kuşatma altında yaşadığı Deyrizor'a ilerlemeye çalışıyor.

Deyrizor, petrol ve doğalgaz sahalarının bulunduğu yer olması sebebiyle jeopolitik öneme de sahip.

Suriye ordusu ve müttefikleri, Deyrizor'dan önce Madan'ın dış mahallelerine ulaşmıştı.

Ordunun Rusya destekli operasyonu, Uluslararası Koalisyon destekli Rakka operasyonundan farklı.

Zira Rakka operasyonu, ABD öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği ve omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) öncülüğünde sürüyor.

SDG operasyonun başladığı Haziran ayından bu yana Rakka'nın yaklaşık yüzde 60'ını ele geçirmişti.

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