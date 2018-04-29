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BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: IŞİD, Karyatin'de en az 128 sivili infaz etti

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, örgütün Humus kırsalındaki kasabada en az 128 kişinin IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Ekim başında IŞİD'in ele geçirdiği Karyatin, Cumartesi günü Suriye ordusu tarafından geri alınmı

29 Nisan 2018 20:30

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), Humus kentinin kırsalındaki Karyatin kasabasında 128 sivilin IŞİD tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

SİHG Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kişilerin yaklaşık 3 hafta içerisinde öldürüldüklerini açıkladı.

Gözlemevi'ne göre en az 128 kişi, "rejimin ajanları" oldukları iddiasıyla infaz edildi.

Suriye ordusunun ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyondan kaçan IŞİD militanları, Karyatin'e saldırarak Ekim ayı başında kasabayı ele geçirmişti.

Karyatin Cumartesi günü Suriye ordusu tarafından geri alınmıştı.

Suriye ordusu, bir süredir ülkenin doğusundaki Deyrizor'u IŞİD'in elinden geri almak için operasyon yürütüyor.

Ordunun operasyonlarına karadan İran destekli milisler ve havadan Rus jetleri destek veriyor.

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