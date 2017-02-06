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BBC Türkçe

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: El Bab tamamen kuşatıldı

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeyinde ilerleyen rejim güçlerinin El Bab ve çevresindeki kasabaların Rakka'yla olan tek bağlantı yolunu ele geçirdiğini duyurdu. Gözlemevi'ne göre böylece El Bab kuzeyde Türk ord

06 Şubat 2017 16:15

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün elindeki El Bab kasabasının tamamen kuşatıldığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeyinde ilerleyen rejim güçlerinin, dün gele geçirdikleri Uvayşiyah köyünün kuzeyindeki bir tepeyi de bugün IŞİD'in elinden aldıklarını duyurdu.

Gözlemevi'ne göre Suriye ordusu böylece El Bab ve çevresindeki kasabaların Rakka'yla olan tek bağlantı yolunu ele geçirmiş oldu. Böylece El Bab kuzeyde Türk ordusu ve desteklediği muhalifler, güneyde ise Suriye ordusu tarafından kuşatılmış oldu.

Rakka ile bağlantısı kesilen bölgenin içinde El Bab'ın yanı sıra kuzeyde Kabasin, güneyde Tadif ve doğuda Bizâh kasabaları da bulunuyor.

Türk ordusu ve desteklediği muhalifler El Bab ve Kabasin kentlerinin hemen dışına kadar gelmişti.

Bizâh kasabasının ise bir kısmı IŞİD'den alınmış durumda.

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