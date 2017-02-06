Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: El Bab kuşatıldı

El Bab'da IŞİD milislerine yönelik operasyonlar sürüyor. Gelen son haberler El Bab bölgesinde IŞİD'e yönelik müdahalenin sonuç verdiği ve IŞİD'in kapana kıstırıldığı yönünde.

Merkezi İngiltere'deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ve müttefiklerinin dün gece IŞİD'in kalesi olarak bilinen El Bab'ı çevredeki diğer kasabalara bağlayan son yolu ele geçirdiğini duyurdu.

Bu yol El Bab'tan IŞİD'in Suriye'deki en önemli kalesi Rakka'ya doğru uzanıyor. Yapılan açıklamada bağlantı hattının ele geçirilmesiyle El Bab merkezinde IŞİD'e destek yolunun da kapandığı vurgulandı. IŞİD'in bölgeden ancak sağlam olmayan yollar üzerinden ayrılabileceği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 IŞİD hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktasının imha edildiği belirtildi.

Suriye Ordusu'nun harekatı, Lübnanlı Hizbullah milisleri ve Rus askerlerince desteklendi.

El Bab'daki IŞİD'e yönelik operasyonlar Aralık 2016'dan beri devam ediyor. Suriye'de farklı çıkarlar güden guruplar IŞİD'le mücadele kapsamında ortak hareket ediyor.

Rusya, Suriye yönetimini ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklerken Türkiye silahlı muhalif gurupların yanında yer alıyor.

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dpa,ap/ MK,BD