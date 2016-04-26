Suriye ile Rusya arasında 850 milyon Euro'luk altyapı anlaşması

Suriye Başbakanı Vail Nadir Halki, “Rusya’nın savaş nedeniyle zarar gören ülkenin altyapısının yenilenmesine ilgi gösterdiğini” belirterek ile 850 milyon Euro değerinde yenileme anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Halki, Rus Ria-Novosti haber ajansında yer alan açıklamasında, "Rusya, Suriye'nin savaş nedeniyle zarar gören alt yapısının yenilenmesi fikrine ilgi gösterdi. Bu kapsamda birçok anlaşma imzalandı. Bunların arasında 600 ve 250 milyon Euro'luk iki anlaşma da var" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rus enerji şirketi "İnter Rao" ile Tirşin-3 elektrik santralinin yapımı için gerekli finansmanın sağlanması konusundaki görüşmelerde son aşamaya gelindiğini belirten Halki, "Her iki tarafı da memnun edecek bir finansman anlaşmasının sağlanması için son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Halki, tarım ve enerji alanlarındaki projeleri için Rusya'dan mali yardım beklediklerini ifade ederek, Rus firmalarını enerji, petrol rafinerisi, iletişim ve petrol kaynağı arama gibi projelere katılmaya davet etti.

“Elektrik üretemiyoruz”

Ülkedeki elektrik santrallerinin "yüzde 60'dan fazlasının çalışmadığını" ve bunun için "yakıta ihtiyaçları olduğunu" söyleyen Başbakan, "Suriye, bunca yaşanana rağmen altyapısını korumayı başardı. Kuzeydeki Kamışlı ile güneydeki Dera'yı birleştiren şebeke korundu. Elektrik gelmeye devam ediyor ancak elektrik üretmek için yakıta ihtiyacımız var" diye konuştu.

Elektrik üretmek için gerek duydukları günlük petrol miktarının ise 35 bin ton olduğunu kaydeden El Halki, bugün için bu miktarı elektrik akımının kesilmemesini temin etmek için kullandıklarını belirtti.