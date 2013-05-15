Cumartesi günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin ölmü ile sonuçlanan çifte bombalı saldırının ardından ilçede gerginlik tırmanıyor. Suriyeli mültecilere yönelik öfkenin arttığı belirtilen ilçede Antakya Sivil İnsiyatifi adıyla yayımlanan bildiride "Ancak Reyhanlı da bu durumun yarattığı infial ve taşkınlığın ciddi boyutlara vardığı söylenmektedir. İlçede ki nüfusun mültecilerle iki katına çıkmış olması,fiziki yapının ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması,kimi çevrelerin tutumu Suriyeli mültecileri hedef tahtası haline getirmiştir. Yetkililerin bu durumda sorumlu ve duyarlı davranması büyük önem taşıyor" denilerek Reyhanlı'da toplumsal barışın sağlanabilmesi için Suriye ile barış müzakerelerinin başlatılması gerektiği belirtildi.

Antakya Sivil İnsiyatifi'nin yayımladığı bildiri şöyle:

Kanın durması için,

Kürt insanımızla müzakere yaptık,İsrail ile müzakere yaptık,Suriye ile müzakere neden olmasın?

Reyhanlıda ki menfur patlama bir milat olmalıdır. Bu büyük patlamayı yapan,yaptıran veya taşeron kullanan büyük aktörler Türkiye’nin kaderini tayin etmemelidir.

-Kirli ve kanlı çatışmaların durması için,

-Yurdundan olan insanların acılarının son bulması için,

-Komşuluk ilişkileri ve yeniden halkların kardeşliği için,

-Bölgede ekonomik iş birliği için,

-Barışın ve huzurun temini için

Suriye ile acilen müzakere başlatılmalı diye düşünüyoruz

Bölge aktörlerinin de içinde olacağı yuvarlak masa neden oluşturulmasın? Türkiye bir barış sürecinin başını çekmiştir. Bölgede de barış ve diyalog sürecini başlatabilir. Halkımızın da bu adımı destekleyeceğinden kuşku duyulmamalıdır.

Bu vesileyle;

Patlamada hayatını kaybedenlere rahmet,ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sivil inisiyatif olarak başından beri Hatay da huzur,kardeşlik ve ortak yaşamı korumak için elimizden gelen her çabaya başvurduk. Çağrılar, görüşmeler yaptık. Girişimler için adımlar attık ve bunu sürdürmeye devam ediyoruz.

Ancak Reyhanlı da bu durumun yarattığı infial ve taşkınlığın ciddi boyutlara vardığı söylenmektedir. İlçede ki nüfusun mültecilerle iki katına çıkmış olması,fiziki yapının ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması,kimi çevrelerin tutumu Suriyeli mültecileri hedef tahtası haline getirmiştir. Yetkililerin bu durumda sorumlu ve duyarlı davranması büyük önem taşıyor

Yineliyoruz! Sağduyu ve itidali hakim kılmak,sabırla barışı savunmak en doğru olandır.Öfkelerimize yenik düşmenin, tahriklere kapılmanın, sokaklara dökülmenin zamanı olmadığını düşünüyoruz.

Yol haritamız barış,müzakere ve kardeşlik olmalıdır.



Antakya Sivil İnsiyatifi