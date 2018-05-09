Suriye: İki İsrail füzesi düşürüldü

Suriye, İsrail’den düzenlenen hava saldırılarında iki füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Reuters’ın Suriye devlet televizyonu SANA’ya dayandırdığı haberinde, başkent Şam’ın güneyinde askeri bir üssü hedefleyen iki füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İsrail'in Suriye hava savunma sistemine yönelik saldırı başlattığı iddia edildi.

DHA da Suriye ve ABD medyasına dayandırdığı haberinde, İsrail’in Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurması öncesinde İsrail’den yapılan açıklamada, İsrail, ‘yüksek alarm’ durumuna geçtiği ilanında bulunmuştu. İsrail, ordunun Suriye’deki İsrail güçlerinin ’alışılmadık’ bir aktivite gösterdiğini tespit ettiği gerekçesiyle Golan Tepeleri’ndeki yetkililerin bomba sığınaklarını açması ve hazır duruma getirmesi emrini vermişti.