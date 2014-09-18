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Dünya
Deutsche Welle

Suriye için para tükendi

Birleşmiş Milletler, Suriye'ye göndereceği gıda yardımlarında mali sıkıntı nedeniyle büyük bir kısıntı yapmak zorunda kaldı.

18 Eylül 2014 18:39


Birleşmiş Milletler, Suriye'ye yapılacak insani yardımlarla ilgili Cenevre'de yapılan bir toplantıda, mevcut duruma ilişkin bilgiler aktardı. BM, yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ulaştırılacak gıda yardımlarında kısıntıya gitmek zorunda olunduğunu açıkladı. Kısıntının maddi yetersizlikler nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Direktörü John Ging çarşamba günü yapılan toplantıdaki konuşmasında, ekim ayı içinde Suriye'ye ancak ülkedeki ihtiyacın yüzde 60'ını, kasım ayında ise sadece yüzde 40'ını gönderilebileceklerini kaydetti.

BM'nin gıda yardımlarının azaltılması, kış aylarına girilmeye hazırlanılırken, iç savaşın devam ettiği ülkede daha fazla açlık anlamına geleceği belirtiliyor. BM, para kaynaklarının artık yeterli olmadığına dikkat çekti.

Ancak yapılan açıklamada geçmişe kıyasla artık ülkeye yardım ulaştırılacak yolların daha iyi durumda olduğu da belirtildi. BM yetkililerinin yanı sıra diplomatların da katıldığı toplantıda, kasım ayı itibariyle kişi başına günde ancak 825 kalorilik öğünler sunulabileceği ve bu oranın da tavsiye edilen oranın yarısından dahi az olduğuna dikkat çekildi.

BM verilerine göre iç savaşın sürdüğü Suriye'de, 200 bine yakın insan öldürüldü, 3 milyon Suriyeli, Lübnan, Türkiye ve Ürdün gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ülke içinde ise 6 milyon 500 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu oranlara göre ülke nüfusunun yarısı kaçmak zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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