Suriye için Kazak ve Kırgız asker planı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma bünyesindeki savunma komitesinin başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'de oluşturulması kararlaştırılan dört çatışmasızlık bölgesinin nasıl denetleceğine dair açıklamalarda bulundu. Rus vekil, bazı bölgelerin denetimi için Kazakistan ve Kırgızistan'a teklif götürdüklerini açıkladı.

Bu ülkelerden Suriye'ye asker göndermelerini istediklerini belirten Şamanov, henüz kesin bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.

İdlib'e Türk ve Rus askerleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Rus vekilin sözleriyle aynı doğrultuda açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara'da cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında konuşan Kalın, "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var; Belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler. Bu görev gücü içerisinde onlar da yer alabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev'in geçen hafta Türkiye'de olduğunu hatırlatan Kalın,"Biz de onunla oturduk, detaylı bir şekilde konuştuk. Şimdi teknik heyetler bu çatışmasızlık bölgelerinin lojistiğini tartışıyorlar. 'Tampon bölge' tabiri teknik olarak doğru olmaz. Ama rejim güçleriyle muhalif güçlerin arasında konuşlandırılacak güçlerin kimlerden oluşacağı, sayısının ne olacağı, mekanizmalarının ne olacağı konusunda şu anda o heyetler çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz başında yapılacak Astana toplantısında da bunun belirli bir noktaya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Kalın, "Bildiğiniz gibi dört ana çatışmasızlık bölgesi belirlendi. Buralara kim, nasıl konuşlanacak? Oradaki asayişi nasıl sağlayacak? Süreci kim, nasıl izleyecek? Bununla ilgili Türk, Rus ve İranlı yetkililer arasındaki müzakereler yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz umutluyuz" ifadesini kullandı.

Astana'da anlaşılmıştı

Suriye'de muhaliflerle rejim güçlerinin çatıştığı dört bölgede ateşkes sağlanmasını öngören mutabakata, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yürütülen barış görüşmeleri sırasında Türkiye, Rusya ve İran arasında varılmıştı. Mayıs ayının başında yapılan Astana görüşmelerinin dördüncü turunda üç ülke; Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için resmen anlaşarak, ilgili mutabakatı imzalamıştı. Çatışmasızlık bölgelerinin etrafına hem rejim güçlerinin hem de muhaliflerin yerleştirileceği kontrol noktaları ve izleme merkezleri kurularak, "güvenlik alanları" oluşturulmasını öngören anlaşma 6 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

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DW/Reuters,CÖ/BK