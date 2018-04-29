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BBC Türkçe

Suriye hükümeti: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgaldir

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de yönelik olarak ÖSO güçleriyle birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtını 'işgal' olarak tanımladı ve 'Eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir' dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtını 'işgal' olarak tanımladı.

Bakanlık açıklamasında, "Hükümetin rızası olmaksızın Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri güçler işgalci konumundadır ve eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir" dendi.

Açıklamada Birleşmiş Milletler'e de çağrı yapıldı ve "Ülkelerin askeri güçlerini uluslararası hukuku çiğneyecek şekilde kullanmalarının önüne geçilmeli" ifadeleri yer aldı.

Türkiye 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'i elinde tutan KJürt silahlı gücü YPG'yi bölgeden çıkarmak üzere operasyonlar düzenliyor.

Operasyonlara Türk savaş uçakları da katılırken, Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce bölgenin hava sahasını tek başına kontrol eden Suriye hükümetinin müttefiki Rusya, uçuşlara engel olmuyor.

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuşmuş ve 'Operasyonlar işgale dönüşmemeli' demişti.

Macron'a hem Başbakan Binali Yıldırım'dan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki gelmişti.

Binali Yıldırım Macron'a yanıtında, "Düşüncesi baştan sakat. İşgal yok" derken, Çavuşoğlu da "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" sözleriyle Türkiye'nin tepkisini dile getirmişti.

Afrin kırsalında ise operasyonlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Bizim gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var" dedi.

Erdoğan ayrıca harekâtın başlamasından bu yana öldürülen YPG'li sayısının da 800'e ulaştığını ifade edip, Akşama kadar bu sayı daha da artacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı ise bugünkü operasyonlarla birlikte YPG'nin elinden alınan köy ve yerleşim yeri sayısının 27'ye çıktığı belirtildi ve Türk topçu bataryalarının Şiddah Köyü'ndeki YPG mevzilerini bombaladığı aktarıldı.

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