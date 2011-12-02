-Suriye hükümeti askıya aldı ŞAM (A.A) - 01.12.2011 - Suriye hükümetinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması kapsamındaki tüm çalışmaları askıya aldığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye hükümeti yetkililerine dayanarak, Türkiye'nin açıkladığı yaptırım kararlarına cevaben, Suriye hükümetinin iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamındaki tüm çalışmaları askıya aldığını duyurdu. Ajans, Suriye hükümetinin yaptırımlara karşılık, Türkiye ile ilgili başka kararları da değerlendirdiğini belirtti.