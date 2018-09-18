Suriye: Hava savunma sistemlerimiz Lazkiye'ye füze saldırısını engelledi

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Suriye devlet medyası, ülkenin Akdeniz kıyılarındaki Lazkiye kentine yönelik füze saldırılarının, hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu ve Suriye Arap Haber Ajansı\'nın haberlerine göre, Lazkiye\'deki sanayii bölgelerinin hedef alan füzelerin kaynağı ise belirlenemedi.

Devlet medyasına yaptığı açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirten bir askeri yetkili, \"Hava savunma kuvvetleri, Lazkiye\'ye doğru denizden gelen düşman füzelerine karşı koydu, bazılarını imha etti\" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı\'ndan bugün erken saatlerde yapılan açıklamada da, \"17 Eylül tarihinde Moskova saati ile 23.00 civarında Akdeniz üzerinde Suriye sahiline 35 kilometre mesafede, Khemeymim Hava Üssü\'ne dönen, Rus İl-20\'nin mürettebatı ile bağlantı koptu\" denildi.

İsrail\'e ait savaş uçaklarının Lazkiye\'ye gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu ifade edilen uçakla ilgili Rus askerlerin verdiği bilgilere göre, aynı anda Akdeniz\'de bulunan Fransa\'ya ait bir firkateynden füze atışı yapıldığının belirlendiği belirtildi.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti de, ajansa açıklamada bulunan İsrail Savunma Bakanlığı basın biriminin, \"Biz dışarıdan yapılan açıklamalara yorum yapmıyoruz\" dediğini yazdı.