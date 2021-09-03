Suriye hava savunma sistemleri, İsrail füzelerini Şam üzerinde vurdu

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Şam, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in ateşlediği füzeleri başkent üzerinde vurarak düşürdüğünü belirtti.
Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan bir ordu kaynağı, "Sabah 1.26 sularında İsrailli düşmanlarımız Beyrut'un güneydoğusu istikametinden Şam şehrindeki bazı noktaları hedef aldı" dedi
Suriye devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin füzeleri vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
Kaynak, hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu düşürdüğünü, isabet edenlerin ise can kaybına sebep olmadığını dile getirdi.
Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıyı doğrularken, füzelerin isabet ettiği noktalara ambulanslar gittiğini ifade etti.