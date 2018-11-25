Suriye: Halep'teki kimyasal saldırıda 100'den fazla kişi yaralandı

T24 Haber Merkezi

Rusya’nın İdlip’in terör örgütlerinin kontrolündeki bölgesinden Halep’e kimyasal saldırı düzenlendiğini duyurmasının ardından, Suriye yönetimi de saldırıda 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

TIKLAYIN - Rusya: İdlib'den Halep'e kimyasal gaz saldırısı düzenlendi

Associated Press’e konuşan Adli Tıp Genel Direktörü Zaher Hajo, cumartesi gecesi yaralananların Halep’teki iki hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hajo, hastaneye gelen 105 kişiden 15’inin taburcu edildiğini, kritik durumdaki iki kişinin durumunun da daha iyi olduğunu ifade etti.

Londra merkezli Suriye Gözlemevi’nden yapılan açıklamada da tedavi gören 94 kişiden 31’inin hâlâ hastanede olduğu belirtilmişti.

Rusya: Saldırı, Türkiye'nin gözetimi altındaki ‘silahtan arındırılmış bölgeden’ gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, kimyasal gaz saldırısının İdlib'de Soçi anlaşması uyarınca oluşturulan ve Türkiye'nin garantörlüğü ve gözetimi altındaki ‘silahtan arındırılmış bölgeden’ yapıldığı açıklamasında bulunmuştu.

Bölgede bulunan silahlı grupların yöneticileri ve öne çıkan isimleri ise kimyasal saldırı suçlamalarını reddetmiş ve Suriye yönetiminin ateşkesi bozmaya çalıştığını iddia etmişti.

Suriye ordusu, saldırının düzenlendiği mevzileri vurdu

Öte yandan, Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri bir kaynak, hükümet güçlerinin Halep kentinin konut bölgelerine yönelik klorin gazı yüklü havan mermileri ile saldırı düzenleyen militanların mevzilerini vurduğunu, militanların ağır kayıp verdiklerini açıkladı.