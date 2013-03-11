Suriye haberine bilgisayar oyunu görseli

Danimarka'da bir televizyon kanalında Suriye ile ilgili haber sunulurken ‘Assassin’s Creed’ adlı bilgisayar oyunundan görsel kullandığı ortaya çıktı.

Danimarkalı kanalın haber müdürü Jacob Nybroe, 26 Şubat’ta yayınlanan Suriye haberinde yanlışlıkla spikerin arkasına bilgisayar oyunundan fotoğraf yansıtıldığını kabul etti. Nybroe, söz konusu hatayı sosyal medyada çıkan söylentilerin ardından öğrendiğini açıkladı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, kanal çalışanlarından biri internette ‘Assassin’s Creed’ oyunundan bir görüntüyü Şam’a ait genel bir fotoğraf sanarak haberde kullandı.

Büyük bir hata yaptıklarını kabul eden Nybroe, fotoğraf kaynaklarının doğrulanmasının önemini bir kez daha hatırlattı.