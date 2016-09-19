Suriye gündemiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nde ABD - Rusya gerginliği

ABD öncülüğündeki koalisyon savaş uçaklarının önceki gün en az 62 Suriye askerini öldürmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Washington ile Moskova arasında sözlü atışma ve gerilime yol açtı.

Amerikan CNN’e konuşan adını açıklamayan üst düzey bir Amerikalı yetkili, “DAEŞ’e (IŞİD) karşı savaşan Suriyeli güçlerin kasıtsız yaşamlarını yitirmeleri ile ilgili ABD, Rusya Federasyonu yoluyla pişmanlığını iletmiştir. DAEŞ ve El Kaide’ye karşı askeri operasyonları sürdürürken, ABD olarak ateşkese desteğe devam edeceğiz” dedi. Avustralya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Avustralya savaş uçaklarının Deyr Ez Zor operasyonunda yer aldığını ve bir süredir izledikleri ve IŞİD pozisyonu olduğuna inandıkları pozisyonların hedef alındığını bildirdi. Bakanlık, Rus yetkililerin koalisyonun Birleşik Hava Operasyonları Merkezi’ni vurulan yerlerin rejim güçlerine ait olabileceğine dair açıklaması sonrası bombalamanın derhal durdurulduğunu da belirtti.

Hürriyet'teki habere göre, olayın ardından Rusya’nın çağrısıyla olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde ABD ve Rusya temsilcileri arasında gerginlik yaşandı. Konsey’de yaklaşık 1saat süreyle kapalı gerçekleşen toplantının ardından ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, ABD’nin Suriye rejimi askerlerini vurduğu iddialarının incelendiğini belirterek, “Bu teyit edilirse bilinmesini isteriz ki niyetimiz rejim askerlerini vurmak değildi. Tabii ki can kayıpları dolayısıyla üzgünüz” dedi. Rusya’nın BMGK’yı acil toplantıya çağırmasını eleştiren Power, “Rusya, BMGK’yı toplayarak ahlakçılıkla dolu bir oyun sergiliyor. Bu oyun Rusya’nın standartlarına göre bile eşsiz derecede şüpheci ve iki yüzlü” değerlendirmesinde bulundu. Power, “Rusya, çatışmaların durdurulması anlaşmasında kendi üzerine düşeni yerine getirmedi. Esad rejimi saldırılarına devam ediyor. Anlaşmaya göre bunu durduracaktı” ifadelerini kullandı. Power, Rusya’nın “akrobasi” taktiği de uyguladığını savunarak, Rusya’nın dikkati başka yöne çekerek rejimin suçlarını gözden kaçırdığını söyledi.

Birbirlerini dinlemediler

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise Power’ın BM Genel Kurulu’ndaki toplantıya geç geldiğini ve kendisini dinlemediğini söyledi. Churkin, bu nedenle Power konuşurken de kendisinin salonu terk ettiğini söyledi. Rus temsilci, Power’ı demogoji yaparak puan toplamaya çalışmakla da suçladı. Vitaly Churkin, ABD’yi Suriye’de çatışmaların durmasını öngören anlaşmayı ihlal ederek Suriye yönetimi rejimi unsurlarına saldırıp IŞİD’in hedeflerine destek vermekle itham etti.

Pentagon: Saptamak için çalışıyoruz

Koalisyonun Suriye birliklerini bombalaması ülkede 12 Eylül’de başlayan ve uzatılması için çabaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Bu saldırının neden meydana geldiği ile ilgili incelemeler de sürüyor. İngilizReuters ajansının haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook e-posta ile yaptığı açıklamada, “Tüm olguları saptamak için halen çalışmalarımızı sürdürürken, eğer bir Suriye askeri pozisyonunu yanlışlıkla vurduysak, bunu yaptığımız için, özellikle de can kayıpları için pişmanız” dedi. Cook aynı zamanda ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının saldırı bölgesindeki faaliyeti bildirildiğinde Rus yetkililerin daha öncesinde endişelerini dile getirmediğini söyledi.

Suriye askerlerinin vurulması sonrası Deyr Ez Zor çevresinde Esad rejimi güçleri ile IŞİD arasındaki çatışmalar da şiddetlendi. Deyr Ez Zor kentinde rejime ait bir savaş uçağı dün vurularak düşürüldü. Suriye devlet televizyonunun haberine göre pilot hayatını kaybetti. Uçağın kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan, IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, Deyr Ez Zor kentinde Suriye rejimine ait savaş uçağının örgüt tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Deyr Ez Zor’da rejim güçleri, IŞİD’in havaalanı çevresinde ele geçirdiği yerlerin büyük bölümünün geri alındığını açıkladı.