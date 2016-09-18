Rusya: Suriye’deki ateşkes anlaşması tehlikede



Koalisyon güçlerinin hava saldırılarında Suriyeli askerlerin ölmesi nedeniyle, ABD ile Rusya arasında varılan ateşkes mutabakatının tehlikeye girmesinden endişe ediliyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, hava saldırılarında “yanlışlıkla” Suriye askerlerini hedef alması Moskova-Washington hattında gerilime yol açtı.

Ateşkes anlaşmasına göre, 7 gün silahların susmasının ardından ABD ve Rusya'nın IŞİD ve Fetih el Şam örgütlerine karşı mücadeleyi koordine etmeleri üzerinde uzlaşılmıştı. Ancak Suriyeli askerlerin ölmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı pazar günü, “Ateşkes anlaşması ve Suriye'deki terör gruplarına karşı yürütülecek ortak mücadelenin tehlikede olduğu” açıklaması yapıldı. Rusya aynı zamanda BM güvenlik Konseyi'ndeki acil oturumda, olayın kapsamlı şekilde araştırılmasını talep etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, koalisyon güçlerinin cumartesi öğleden sonra Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez Zor kentinde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Suriyeli askerlerin sayısının 90'a yükseldiğini ve saldırılarda 120'nin üzerinde askerin de yaralandığını açıkladı.

Karşılıklı suçlamalar

Rusya, koalisyon güçlerine ait iki F16 ve iki de A-10 tipi savaş uçağının Irak üzerinden Suriye hava sahasına girdiği bilgisini verdi. Koalisyon güçlerinin Deyr Ez Zor kentinde IŞİD kontrolündeki havaalanı yakınlarına dört saldırı düzenledikleri belirtildi. Havalimanını çevreleyen Suriye askerlerinin bölgeden çekilmek zorunda kaldıkları bilgisi verildi. Suriye ordusu hava saldırıları nedeniyle, havalimanı yakınlarındaki iki önemli noktanın örgüte bırakılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook ise Rusya’nın koalisyon güçlerinin bölgede gerçekleştireceği hava saldırılarından haberdar olduğunu kaydetti. Sözcü, pilotların Deyr Ez Zor'da, IŞİD hedeflerini vurduklarından yola çıktıklarını belirtti ve durumun anlaşılması üzerine hava saldırılarının hemen durdurulduğunu kaydetti. ABD Komando Merkezi ise Suriye'de çatışan çok sayıdaki askeri güce işaret ederek, mevcut durumun karmaşık olduğuna dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı

Koalisyon güçlerinin hava saldırılarının ardından Rusya'nın talebiyle BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.Rusya'nın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) daimi temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü oturumunun ardından yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için ülkesi ile ABD arasında varılan mutabakatın arkasında ‘büyük bir soru işareti' bulunduğunu söyledi.

ABD'nin BM'deki Büyükelçisi Samantha Power Rusya'nın Dünya Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmasını ‘iki yüzlülük' ve ‘başkalarını etkileme girişimi' olarak nitelendirdi. Power Rusya'yı iki devlet arasında iyi niyetle hazırlanan Suriye mutabakatını uygulamaya çağırdı.