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Dünya
Deutsche Welle

Suriye görüşmelerinde ikinci tur

Nükleer anlaşma müzakerelerinden sonra ABD ve İran ilk kez aynı masaya oturuyor. Viyana'da geçen hafta başlatılan ve Türkiye'nin de katıldığı Suriye görüşmelerine bugün devam ediliyor.

30 Ekim 2015 12:49


Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi ve bir geçiş süreci oluşturmak amacıyla başlatılan görüşmelere bugün daha geniş bir katılımla devam edilecek. Görüşmelerin ilk turuna ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan katılmıştı. Sonuç çıkmayan buluşmanın ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüşmelerin daha geniş katılımla devam etmesini kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

Viyana'da bugün devam edilecek görüşmelere BM'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa'nın yanı sıra Türkiye, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve İran dahil 20'ye yakın ülkenin temsilcileri katılacak. Görüşmenin dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanıyor. Görüşmede arabulucu rolü üstlenecek ülke olarak Umman'ın adı geçiyor. Suriye ise Viyana'da temsil edilmeyecek.

İran'ın katılımı

Görüşmenin sürpriz davetlisi ise İran. İran, nükleer anlaşma ile müzakerelerden sonra ABD ile ilk kez aynı masaya oturacak. İran'ın görüşmelere katılımının Washington ile İran arasında yeni bir yakınlaşma adımı olarak değerlendiriliyor. Washington, Suriye krizinde daha önce İran'ın devreye girmesine karşı çıkıyordu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier görüşme ile ilgili olarak "Eğer iç savaşın başlamasından beş yıl sonra bütün oyuncular ve bütün güçler aynı masanın etrafına geliyorsa, Suriye'de dönüşüm için küçük de olsa bir umut ışığı var demektir" değerlendirmesini yaptı.

Görüş ayrılıkları

Ancak katılımcı ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları derin. Rusya ve İran, Suriye'de Esad yönetimini desteklerken Suudi Arabistan, ABD ve Türkiye, Esad'la bir geçiş sürecine karşı çıkıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr, görüşme öncesi İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, "Esad'ın ya siyasi süreçle ya da şiddet kullanılarak uzaklaştırılacağını" söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Tahran'ın görüşmelere katılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek katılımcı ülkelerden fikir ayrılıkları konusunda "esnek" olmalarını istedi. Ban, ulusal persfektifler yerine küresel vizyonun gerekli olduğunu vurguladı, ayrıca askeri çözüme karşı olduklarını da ifade etti.

"Cehennemden çıkış aranacak"

Viyana'ya uçmadan önce Washington'da görüşmelerle ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüşmelerin iki hedefi bulunduğuna dikkat çekerek birinin IŞİD'le mücadele, diğerinin de Beşar Esad'ın olmadığı siyasi bir çözüm olduğunu söylemişti. Kerry, "Suriye'de önümüzde duran zorluk, cehennemden çıkış yolu aranması" diye konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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