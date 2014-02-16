Suriye görüşmeleri çöktü, BM özür diledi

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Suriye halkından özür diledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Brahimi, çıkmaza giren barış görüşmelerine yeniden devam edilmesini sağlamak için bir araya geldi.

BM temsilcisi görüşmelerden sonra en büyük uzlaşmaşlık noktasının hükümetin ülkeyi seçimlere taşıyacak bir geçiş yönetimi kurulmasını müzakereye yanaşmaması olduğunu söyledi.

Suriye'de Beşşar Esad yönetimine karşı Mart 2011'de başlayan ayaklanmada 100'den fazla kişi öldü.

Savaş nedeniyle 9,5 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

'Sonuç yok'

Brahimi'nin taraflarla yaptığı son görüşme sadece 27 dakika sürdü. Görüşmeden sonra açıklamalar yapan Brahimi görüşmelerin "fazla sonuç vermediğini" kabul ederek Suriye halkından özür diledi.

Taraflar, bir sonraki görüşme turunun gündemi üzerinde anlaşmıştı. Ancak Brahimi, görüşmelerin birinci gününde "şiddet ve terörizle mücadele" sonraki gün de geçiş hükümetinin ele alınması önerisini reddettiğini söyledi.

Brahimi, hükümetin bu tutumu nedeniyle, muhalefetin geçiş hükümetinin asla konuşulmayacağından şüphe duymaya başladığını belirtti.

Muhalefet geçiş hükümetinde Devlet Başkanı Beşşar Esad ve kendisine sadık siyasetçilerin yer almaması gerektiğini savunuyor. Hükümet buna karşı çıkıyor ve Esad'ın görevini bırakmayacağını söylüyor.

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde sadece kuşatma altındaki Humus'tan sivillerin tahliye edilmesi ve kente yardım konvoylarının girmesine izin verilmesi konularında anlaşma sağlanabildi.