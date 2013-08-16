Suriye Elektronik Ordusu'ndan CNN, TIME ve Washington Post'a siber saldırı

Amerikan yayın kuruluşları Washington Post gazetesi, CNN televizyonu ve TIME dergisinin web siteleri, Esad rejimi yandaşları tarafından siber saldırıya uğradı.

Saldırıdan en çok etkilenen Washington Post'taki bazı haberler, tıklayanları Suriye Elektronik Ordusu (SEA) denen siteye yönlendirdi. Gazetenin blogunda yapılan açıklamaya göre, SEA siber atağı Outbrain sistemini kullanarak gerçekleştirdi. Outbrain, web sitelerindeki ziyaretçi trafiğini arttırmak üzere pek çok medya organı tarafından kullanılan bir sistem.

TIME dergisi adına açıklamada bulunan Daniel Kyle ise websitelerindeki Outbrain motorlu modül etkilenmiş olsa da, sitenin kendisinin doğrudan etkilenmediğini söyledi. Kyle, bu konuda tedbir almaya devam ettiklerini bildirdi.

CNN'in ise durumu önceden fark ederek aldığı tedbirler sayesinde, siteye doğrudan nüfuz edilemediği öğrenildi.