Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın 'sınırda güvenli bölgeye 1 milyon sığınmacı' planını reddetti: 'Amaç sömürgecilik!'

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Türkiye'deki 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırında kurulacak bir 'güvenli bölge'ye gönderme planını reddetti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın yayımladığı Bakanlık açıklamasında, ''Erdoğan'ın ucuz açıklamaları, rejiminin Suriye ve onun halkının birliğine karşı oynadığı agresif oyunları göstermektedir'' ifadeleri yer aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ''Ana hedefleri sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik'' dedi.

Açıklamada, ''Suriye Arap Cumhuriyeti bu tür oyunları kesinlikle reddediyor'' denildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" demişti. Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların yerleştirileceği 'güvenli bölgelere' konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurulacağını bildirmişti.