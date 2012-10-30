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Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad: Türkiye terörü destekleyen ülkeler listesine alınsın

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, Ankara'nın El Kaide'ye destek verdiğini iddia etti

30 Ekim 2012 14:12

 

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, Ankara'nın El Kaide'ye destek verdiğini iddia ederek "Ankara yönetimi teröristlere destek verdiği için terörü destekleyen ülkeler listesine alınsın" dedi.
 
Faysal Mikdad, İran lı Fars Haber Ajansı Genel Müdürü Seyyid Nizameddin Musevi ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, Irak'ın İran'a dayattığı savaşın bir kez daha Suriye'de tekrarlandığını, bu kez aynı ülkelerin Suriye karşısına çıktığını çünkü Suriye'nin "korsan" İsrail'in önünde durduğunu savundu.
 
Suriye'yi canları pahasına dahi olsa sonuna kadar savunacaklarını ifade eden Mikdad, "Türkiye'nin teröristlere destek verdiği için terörü destekleyen ülkelerin listesine alması gerektiğini" söyledi.

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