Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Teröristler Türkiye’den giriyor!..

İran’da resmi temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye’de yönetime karşı savaşta yakalanan teröristlerin çeşitli milliyetlerden olduğunu ve Türkiye üzerinden Suriye’ye giriş yaptıklarını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile ortak basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Suriye’de yakalanan teröristlerin bir kısmı Libyalı, Tunuslu ve Mısırlı. Bir gurup da gazeteci olarak ülkeye girdikten sonra başka eylemlerde bulundu. Bu teröristler Türkiye üzerinden Suriye’ye girmiştir” diye konuştu.

Basın toplantısında İranlı Bakan Salihi, Suriye’ye karşı yapılanların komplo olduğunu ve bu komploda bölge ülkeleri ile İsrail arasında yaşanan “tutum birliğinin” şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

İranlı bakan, Suriye konusunda bölge ülkelerinin yanlış davranışlarından dönmemeleri halinde Suriye’deki krizin bu ülkelere de sıçrayacağı uyarısında bulundu.

Tahran’da temaslarını sürdüren Muallim, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile de bir araya geldi.