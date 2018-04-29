T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesi meşru

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesinin meşru olduğunu söyledi. Muallim, çatışmasızlık bölgeleri mutabakatına muhaliflerin uymaları durumunda kendilerinin uyacağını da açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 'Şu anki aşamada Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesinin meşru olduğunu' söyledi.

Devlet TV kanalında konuşan Muallim, geçen hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan çatışmasızlık bölgeleri mutabakatını desteklediklerini de söyledi.

Bununla birlikte Muallim, ordunun, mutabakatın silahlı muhalif gruplar tarafından ihlali durumunda buna yanıt vermeye hazır olacağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı, planın uygulanmasında Birleşmiş Milletler'in rolü olmayacağını da ekledi.

4 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan mutabakat, ülkede dört çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını öngörüyor.

Bölgelerde tüm tarafların operasyon ve saldırıları altı ay süreyle duracak. Garantör ülkelerin uzlaşması durumunda bu süre uzayacak.

Bu arada Şam'ın kuzeyin doğusundaki Barzeh bölgesinde silahlı muhaliflerin ve ailelerinin tahliyesine başlandı.

Devlet televizyonu, muhalifler ve ailelerinin yaklaşık 40 otobüse bindirildiğini ve araçların İdlib'e yola çıktığını bildirdi.

Daha önce de yine muhaliflerle hükümet arasındaki anlaşma kapsamında Halep'in muhaliflerin elindeki bölümünden tahliyeler gerçekleştirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Suriyeli Kürtlerin IŞİDMuallimDışişleri Bakanı Velid MuallimSuriyeli Kürtlerin IŞİDTVKazakistanAstanaDışişleri BakanıBirleşmiş MilletlerMayıs Türkiye RusyaGarantörBarzeh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24