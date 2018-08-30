Suriye Dışişleri Bakanı: İdlib'de kimyasal saldırı mizanseni için 44 çocuk kaçırıldı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye ordusunun operasyona hazırlandığı İdlib'de kimyasal saldırı mizanseninde yer almaları 44 çocuğun kaçırıldığını iddia etti. Muallim, kaçırma olayından daha önce de ismi benzer olaylara karışan ‘Beyaz Baretliler’ isimli yardım kuruluşunu sorumlu tuttu.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Muallim, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la ortak basın açıklaması düzenledi. Beyaz Baretlileri ‘sözde bir örgüt’ olarak nitelendiren Muallim, kurulmalarının arkasında da İngiliz özel servisleri olduğunu savundu. Suriye Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

“Onlar mali destek veriyor, onlar yönetiyor. Kimyasal silahların kullanımı ile ilgili önceden üretilen senaryoların arkasında da onlar vardı ve şimdi de İdlib'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili de benzer bir mizansen hazırlıyorlar.

Elimizdeki verilere göre onlar bu yakınlarda İdlib bölgesinde kimyasal silahların kullanımıyla ilgili bu gösteriyi gerçekleştirmek için 44 çocuk kaçırdı.”

"El Nusra militanlarını kurtarmak amacıyla yapılıyor"

Suriye ordusunun Guta’ya operasyon yapmayı planladığı dönemde yaşananları da hatırlatan ve o dönemde Nusra Cephesi’nin ‘korunmaya’ çalışıldığını savunan Muallim, “Şimdi de onlar, Suriye’yi vurmak için aynı senaryoyu tekrarlamaya çalışıyorlar. Tüm bunlar, el Nusra militanlarını kurtarmak amacıyla ve elbette bu bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için yapılıyor” dedi. Muallim, şöyle devam etti:

“İdlib konusunda sonuna kadar gitmeye hazırız. En önemli hedefimiz, El Nusra Cephesi militanlarıdır. Fakat isteyen herkesle mümkün mertebe azami sayıda yerel uzlaşmaların organizasyonuna öncelik verdiğimizi belirtmek isterim.”