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BBC Türkçe

Suriye devlet televizyonu: Şam yönetimi yanlısı güçler bir kaç saat içinde Afrin'e girecek

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, Suriye yönetimi yanlısı güçlerin bir kaç saat içinde Afrin'e gireceğini bildirdi. TV kanalı haberde kendi muhabirinin verdiği bilgiyi aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, Suriye yönetimi yanlısı güçlerin bir kaç saat içinde Afrin'e gireceğini bildirdi.

TV kanalı haberde kendi muhabirinin verdiği bilgiyi aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili Pazxar günü, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söylemişti.

Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savunmuştu.

Türkiye geçen ay Afrin'de "terör örgütü" diye tanımladığı YPG güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonunu başlatmıştı.

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