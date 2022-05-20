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Dünya

Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'ı hedef alan füzeleri imha etti

20 Mayıs 2022 23:58

T24 Haber Merkezi

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariya'ya göre Suriye hava savunma sistemleri, başkent Şam üzerinde füze saldırılarını karşıladığını bildirdi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Al-lkhbariya'ya dayandırdığı haberinde, Suriye devlet televizyonundan; "Hava savunma sistemlerimiz Şam kenti üzerinde, gökyüzündeki düşman hedeflerine yanıt veriyor" duyurusu yapıldığı aktarıldı.

Haberde, Şam gökyüzünde patlamaların duyulduğu ve devam ettiği bildiriliyor.
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