Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'ı hedef alan füzeleri imha etti
20 Mayıs 2022 23:58
T24 Haber Merkezi
Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariya'ya göre Suriye hava savunma sistemleri, başkent Şam üzerinde füze saldırılarını karşıladığını bildirdi.
Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Al-lkhbariya'ya dayandırdığı haberinde, Suriye devlet televizyonundan; "Hava savunma sistemlerimiz Şam kenti üzerinde, gökyüzündeki düşman hedeflerine yanıt veriyor" duyurusu yapıldığı aktarıldı.
Haberde, Şam gökyüzünde patlamaların duyulduğu ve devam ettiği bildiriliyor.