Suriye devlet haber ajansı: İsrail, Lazkiye limanını vurdu

T24 Dış Haberler

İsrail'in Suriye'nin Lazkiye limanını vurduğu açıklandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan bir ordu yetkilisi, saldırının salı gününün ilk saatlerinde gerçekleştiğini ifade ettiği.

Hava saldırısında füzelerin birkaç konteyneri vurduğu ve limanda yangın çıktığı ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yetkili, "Hava savunmamız Lazkiye'deki İsrail saldırısını püskürttü" dedi.

Suriye devlet televizyonuna göre limanda 5 patlama duyuldu. Çıkan büyük yangının söndürüldüğü belirtildi.

İç savaşın 10 senedir devam ettiği Suriye'ye ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü Lazkiye limanından giriyor.