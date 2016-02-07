Suriye Devlet Başkanı Esad'ın annesi hayatını kaybetti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in annesi Enise Mahluf 86 yaşında hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonun haberinde, Beşar Esad'in 86 yaşındaki annesi Enise Ahmed Mahluf'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Haberde, Mahluf'un ölümüyle ilgili detaylı bilgi vermedi. 1930 yılında Lazkiye'de zengin bir ailenin kızı olarak doğan Mahluf, 1957 yılında henüz pilot olan eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'le evlendi. Mahluf, 2000 yılında hayatını kaybeden Hafız Esad'le 43 yıl evli kalmıştı.

Çiftin bu evlilikten Büşra, Basil, Beşar, Macid ve Mahir adında 5 çocuğu dünyaya geldi.

Esad rejiminin arka planındaki isimlerdendi

Mahluf, 2011 yılında çıkan olaylardan sonra Birleşik Arap Emirliklerine gitmişti. Enise Mahluf aynı zamanda Esed rejimin arkaplanındaki önemli isimlerden biriydi.