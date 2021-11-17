Suriye Devlet Başkanı Esad, 'başmüftülük' makamını kaldırdı

T24 Dış Haberler

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki 'başmüftülük' makamını kaldırdı.

Yayımlanan Esad imzalı kararname ile kaldırılan makamın yetkileri Fıkıh Alimleri Konseyi'ne devredildi. Esad'ın neden bu yönde bir karar aldığıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, makamın kaldırılmasının Vakıflar Bakanlığı bünyesindeki konseyi güçlendireceği düşünülüyor.

Middle East Monitor'un aktardığına göre Suriye'deki en yüksek dini makam olan başmüftülüğün dini kararlar almak ve fetva vermek gibi yetkileri bulunuyordu.

Karar doğrultusunda 2005'ten beri Suriye'nin Başmüftüsü olarak görev yapan Ahmed Bedreddin Hassun'un fiilen emekli olacağı düşünülüyor. Hassun, savaş boyunca Esad'a desteğini sürdürmüştü.

2016'da Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan bir rapora göre Hassun, 5 günlük bir süreçte Esad'ın Sednayah Cezaevi'ndeki 13 bin kişinin idam edilmesi kararlarını onaylamıştı.